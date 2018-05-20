Лютеранская церковь Финляндии против венчания гомосексуальных пар

Вчера, 23:15

На голосовании догматической комиссии при Евангелическо-лютеранской церкви ввиду недостаточности оснований отклонили инициативу сторонников однополых браков.

Приверженцам церковного венчания гомосексуальных пар до победы не достало совсем немного. Из 105 голосовавших членов догматической комиссии при Евангелическо-лютеранской церкви в Финляндии, за отклонение инициативы проголосовали 59 священнослужителей, а поддержали ее 46. Епископ Порвоо Бъёрн Викстрём предложил сразу не отклонять данную инициативу, а отправить документ для внесения изменений на собрании епископов, но его не поддержали.

В документе, подготовленном для освещения вопроса, указано, что сторонники венчания однополых влюбленных не предоставили основательных аргументов и доказательств, необходимых для внесения кардинальных изменений в устав Лютеранской церкви. Сейчас она признает брак лишь как союз между женщиной и мужчиной.

Также церковь призывает священнослужителей вести уважительную дискуссию, и попытаться найти некие альтернативы для урегулирования разногласий вокруг различных представлений о браке.