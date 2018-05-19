Патриарх Кирилл соболезнует семьям жертв авиакатастрофы на Кубе

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Соболезнования семьям жертв авиакатастрофы на Кубе передал главе Госсовета и совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви, как говорится на сайте автокефалии, подчеркнул, что верующие сопереживают данной трагедии.

В частности, в сообщении отмечается, что патриарх с глубокой скорбью узнал о катастрофе. В этой связи глава РПЦ приносит свои соболезнования родным и близким жертв катастрофы. Горе, которое затронуло множество семей, по его словам, откликнулось сопереживанием среди верующих церкви.

Напомним, что именно на Кубе в феврале 2016 года патриарх Кирилл впервые встретился с папой римским Франциском. Поистине историческое событие произошло в том числе и при содействии властей «Острова свободы».

Как известно, 18 мая пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел в пригороде Гаваны. Он перевозил 110 человек. Из них выжили лишь двое, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее также стало известно, что на борту Boeing 737 могли быть граждане России.