Дата открытия Крымского моста пришлась на священный месяц

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Заместителем муфтия мусульман в Крыму, Айдер Исмаилов заявил, что дата открытия автомобильной части Крымского моста совпадает со священным месяцем Рамаданом.

Исмаилов рассказал, что Рамадан - это священный месяц, почитаемый мусульманами. По его словам, для граждан исповедующих Ислам, открытие Крымского моста во время Рамадана - двойная радость. Айдар считает, что благодаря такому стечению обстоятельств Бог дважды благословит данные земли. Помимо этого заммуфтия заявил, что Крымский мост поможет вывести инфраструктуру полуострова на совершенно новый уровень, а также увеличить поток туристов в Крыму.

Напоминаем, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Крымский мост дорогой в никуда.