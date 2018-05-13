В Волгоград прибыл 12-тонный главный колокол для собора Невского

Вчера, 19:20

Огромный колокол из Ярославского колокольного завода станет самым крупным из трех благовестников в строящемся соборе Александра Невского на площади Павших борцов.

Сегодня в Волгоград на строительную площадку около собора святого благоверного князя Александра Невского доставили огромный 12-тонный колокол. Он был отлит монахами на Ярославском заводе братьев Шуваловых.

Всего в новом соборе установят 18 колоколов, включая 3 благовестника, которые планируют освятить 20 мая. После этого их выставят на площади Павших Борцов, где они будут находиться вплоть до завершения работ на площадке звонницы в колокольне, что запланировано на окончание лета. Колокола поднимут наверх и продолжат подготовительные мероприятия к их монтажу.

Сейчас строители работают на высоте 17 метров. Планируется что к открытию храма, которое планируют провести в 2021 году, к 800-летию полководца, святого Русской православной церкви, стены здания достигнут высоты 57 метров.