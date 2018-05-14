Мусульманка заставила правоохранителя плакать от раскаяния

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Терпеливая активистка при личной встрече показала полицейскому-исламофобу истинную сущность религии.

Рану Заман из канадской Новой Шотландии оскорбило исламофобское высказывание представителя региональной полиции, оставленное под петицией на change.org, где правоохранитель пренебрежительно назвал мусульман «муськами» («mussies»). Мусульманская активистка подала жалобу в региональное управление полиции Галифакса, в которой отметила желание встретиться и побеседовать с провинившимся сотрудником.

Ее просьба была удовлетворена, и вскоре состоялась встреча с офицером и начальниками нескольких полицейских департаментов. Провинившийся полицейский принес мусульманке свои извинения и даже заплакал, удивившись терпению, проявленному незнакомой женщиной к его невежеству.

Рану Заман призналась, что полицейский очень растрогал ее своей личной историей, которая объяснила его неадекватный поступок.