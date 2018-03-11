В РПЦ не считают «национальным бедствием» сексуальные домогательства в РФ

Вчера, 20:06

После ряда скандалов на сексуальной почве, прокатившихся по миру, свое отношение к проблеме высказал член Патриаршего совета по культуре Русской православной Церкви Леонид Калинин. По мнению священнослужителя, в России сексуальные домогательства не приобрели характер «национального бедствия».

Рассуждая о взаимоотношениях полов в современном обществе, Калинин подчеркнул свою позицию. По его мнению, сексуальные домогательства можно назвать таковыми, если женщина находится в подчиненном положении к мужчине. В иных случаях нельзя лишать законами или общественным порицанием возможности мужчин проявлять свое начало. Ухаживание за женщиной есть первооснова дальнейших семейных отношений.

В случае, когда женщине неприятны оказываемые ей знаки внимания, то она должна пресечь их тем или иным способом. Естественно, речь не идет о попытке прямого сексуального насилия. В этом случае женщина просто обязана поставить в известность правоохранительные органы. Священнослужитель считает, что в российском обществе существуют более насущные и важные проблемы, чем сексуальные домогательства.