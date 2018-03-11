VistaNews.ru


В РПЦ не считают «национальным бедствием» сексуальные домогательства в РФ

Вчера, 20:06

После ряда скандалов на сексуальной почве, прокатившихся по миру, свое отношение к проблеме высказал член Патриаршего совета по культуре Русской православной Церкви Леонид Калинин. По мнению священнослужителя, в России сексуальные домогательства не приобрели характер «национального бедствия».

Рассуждая о взаимоотношениях полов в современном обществе, Калинин подчеркнул свою позицию. По его мнению, сексуальные домогательства можно назвать таковыми, если женщина находится в подчиненном положении к мужчине. В иных случаях нельзя лишать законами или общественным порицанием возможности мужчин проявлять свое начало. Ухаживание за женщиной есть первооснова дальнейших семейных отношений.

В случае, когда женщине неприятны оказываемые ей знаки внимания, то она должна пресечь их тем или иным способом. Естественно, речь не идет о попытке прямого сексуального насилия. В этом случае женщина просто обязана поставить в известность правоохранительные органы. Священнослужитель считает, что в российском обществе существуют более насущные и важные проблемы, чем сексуальные домогательства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.