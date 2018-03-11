Монахиня до самой своей смерти боролась против Кэти Пэрри

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Известная певица Кэти Перри изъявила желание приобрести монастырь. Однако одна из монахинь боролась с артисткой за это здание до такой степени, что в пятницу на судебном заседании она умерла.

В 2011 году архиепископы Лос-Анджелеса дали разрешение на продажу монастыря. Именно Кэти Перри хотела выкупить его, чтобы переобустроить его под жилой дом. Однако несколько послушниц были против сделки и подали на певицу в суд. Известно, что на адвокатов Пэрри тогда потратила больше 2 млн долларов.

На суде монахини достаточно громко выражались против исполнительницы, заявив, что она воплощает собой все то, против чего верующие выступают.

В пятницу, 9 марта, одна из монахинь, присутствовавшая на заседании, умерла прямо в зале суда.