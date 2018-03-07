Отшельницу Агафью Лыкову поздравили с наступающим 8 марта

Вчера, 20:03

Отшельницу Агафью Лыкову, проживающую в заповеднике Хакасии, волонтеры поздравили с наступающим праздником 8 марта и подарили продукты и букет роз.

Волонтеры из Московского технологического университета и власти Кемеровской области сегодня в шестой раз отправились в Хакасию на встречу с таежной отшельницей Агафьей Лыковой, которую они поздравили с Международным женским днем, и подарили ей красивый букет алых роз и продукты питания. Владимир Макута, руководитель Таштагольского района, от себя передал женщине поздравления с наступающим весенним праздником, букет цветов, красивый женский платок, и много других вещей, которые могут понадобиться отшельнице в хозяйстве.

До заимки волонтеры добрались на вертолете, который они арендовали за счет средств спонсоров, которых удалось привлечь. У женщины ребята проживут до 10 марта, и за это время окажут необходимую помощь по хозяйству Агафьи Лыковой и ее помощнику, монаху-старообрядцу Гурию.

Агафья Лыкова является единственной живой представительницей староверов, которую в 1978 году нашли геологи в Западных Саянах. Ее семья изолированно проживала с 1937 года, на протяжении всего этого времени, сторонясь внешнего мира, особенно опасаясь влияния на их веру.