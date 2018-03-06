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В Москве построят новый 21-й храм для православных в 2018 году

Вчера, 19:26

В Москве к концу 2018 года появится новый 21-й храм для православных прихожан. Об этом проинформировал депутат Госдумы Владимир Ресин.

В 2010 году патриарх Кирилл внедрил программу, согласно которой в Москве и области будут строиться церковные храмы для православных прихожан. Главная цель проекта - максимально обеспечить верующих граждан доступностью для реализации своего вероисповедания. Ведь в регионе есть церкви, но многие прихожане не имеют возможности их регулярно посещать из-за дальности расположения. Чтобы верующим христианам было комфортно, власти Москвы распорядились массово обеспечить россиян объектами для поклонения.

По словам госчиновника Владимира Ресина, в 2018 году начнется строительство нового 21-го храма для православных граждан в Москве. К этому моменту в столице РФ уже активно проводят деятельность храм Сергия Радонежского в Тушине, церковь Андрея Рублева в Раменках, храм Сретения Господня в Жулебино. Всего насчитывается 20 церковных объектов.


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