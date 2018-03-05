Хоккеист Павел Дацюк подарил золотую медаль женскому монастырю

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Павел Дацюк, капитан сборной РФ по хоккею, подарил золотую медаль женскому монастырю. Эту награду он получил в 2012 году по итогам турнира в Швеции и Финляндии.

Павел Дацюк в феврале месяце стал чемпионом Олимпиады, проведенной в Пхенчхане. Помимо того, хоккеист стал членом «Тройного золотого клуба». Эта победа стала главной для всех граждан Российской Федерации.

Накануне Павел Дацюк стал гостем женского монастыря в Среднеуральске в честь Божией Матери «Спорительница хлебов». В этот раз спортсмен передал золотую медаль с Чемпионата мира в 2012 году, которую он заработал на турнире в Финляндии и Швеции. По словам хоккеиста, главным для него является любовь, которую он испытывает по приезду в это святое место. Не секрет, что Павел Дацюк является уроженцем Екатеринбурга.