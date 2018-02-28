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"Самый богатый воронежец" подарил патриарху Кириллу свои часы

Сегодня, 11:01

Данила Рубцов, который называет себя «самым богатым воронежцем», отправил патриарху Кириллу подарок – свои часы. Как заявил сам «богач», этот подарок он решил преподнести патриарху, чтобы у людей больше не появлялось вопросов об имуществе священнослужителей.

Рубцову надоели разговоры о богатстве церкви, которые начались после скандала 2009 года. Напомним, тогда РПЦ опубликовала в интернете фотографии патриарха, на руке у которого красовались фирменные часы компании Breguet стоимостью в 30 тысяч долларов.

После этого и началась волна обсуждений собственности Русской православной церкви. Сперва патриархат при помощи фотошопа скрыл на фотографии дорогостоящие часы, что еще больше возмутило общественность. Тогда РПЦ приняли решение вовсе удалить злополучный снимок.

Теперь Рубцов надеется, что благодаря его подарку Патриарху Всея Руси публика забудет о том скандале и перестанет обсуждать наличие у церкви дорогостоящего имущества.


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