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В РПЦ осудили идею продажи лекарств в супермаркетах

Вчера, 19:31

Представитель Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Илларион осудил идею продажи лекарственных препаратов в супермаркетах. Председатель отдела внешних церковных связей РПЦ заявил, что подобный проект может привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Напомним, в конце прошлого года Минпромторг предложил инициативу продажи безрецептурных медицинских препаратов в супермаркетах. Однако, тогда же две крупные российские сети аптек заявили, что реализация такого проекта может привести к тому, что около тысячи аптек придется закрыть.

В эфире передачи «Церковь и Мир» на телеканале «Россия-24» представитель РПЦ осудил подобную инициативу. Митрополит заявил, что лекарственные препараты должны продавать люди, которые специально обучались медицинскому делу. Также священнослужитель обратил внимание на то, что в России слишком многие лекарственные препараты являются безрецептурными, в то время как в США без рецепта отпускается всего 5% лекарств – витамины и добавки.


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