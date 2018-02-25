В Папском университете введут курс екзорцизма

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В Папском университете планируют ввести специальный курс для экзорцистов. Данную необходимость связали с большим спросом на изгнание демонов. Сицилийский проповедник и экзорцист Бениньо Палилла говорит, что за курс будут отвечать специалисты в область сект и сатанизма.

Цель нововведения раскрыть темы, о которых умалчивают. Палилла проводит подобные курсы в Палермо по разрешению епископской конференции. Он утверждает, что недостаточно просто приписать статус экзорциста священнику, так как изначально это не является его сферой деятельности. Священник поведал, что в Италии увеличивается спрос на услуги изгнания демонов. Но много случаев связаны не с нечистой силой, а с обычными психологическими проблемами. Данный спрос связан с многочисленными обращениями к местным гадалкам и различным магам.