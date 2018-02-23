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В Кирове в храме провели Wi-Fi для привлечения молодежи

Сегодня, 17:36

В Кирове настоятель храма Иоанна Предтечи решил для привлечения молодых прихожан идти в ногу со временем. Теперь в самой церкви и на всей ее территории можно воспользоваться бесплатным подключением к беспроводному интернету.

По этому поводу представители некоторых общественных организаций провели своеобразный опрос горожан, том, как они относятся к начинанию православных священников. Большинство молодых респондентов заявило, что это полезная инициатива, потому что городская администрация не озаботилась предоставлением подобных услуг. В Кирове Wi-Fi есть только в нескольких частных кафе.

Молодые люди говорили, что это удобно, особенно для иногородних студентов, которые проживают на съемных квартирах и не всегда могут воспользоваться интернетом. Теперь, можно в любое время прийти к храму и войти в Сеть. Отмечается, что молодежь в основном сидит на скамейках возле церкви, а внутрь заходит редко.


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