Верующие предлагают канонизировать убитых в Кизляре прихожанок

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Инициативная группа, состоящая из православных верующих, священников и богословов предлагают причислить к лику святых мучениц прихожанок Свято-Георгиевского храма в Кизляре, погибших от рук террориста в Прощеное воскресенье. Однако пока процесс канонизации остается под вопросом.

В своем обращении верующие акцентировали внимание иерархов православной церкви на том, что пятеро прихожанок были убиты во время богослужения и приняли мученическую смерть от ненавистника христианства, каким объявлял себя убийца Халил Халилов. Кроме того, благодаря Ирине Мелькамовой, которая собирала подаяние у храма и считалась блаженной, преступник не смог убить еще больше людей.

По словам членов инициативной группы, причисление к лику святых в новые времена не является редкостью. Достаточно вспомнить канонизацию священника Даниила Сысоева, павшего от рук убийцы девять лет назад или зверски убитых ранее молодых иноков из Оптиной Пустыни Трофима и Ферапонта. Пока что вопрос о канонизации кизлярских прихожанок решается и будет выведен на самый высокий иерархический уровень.