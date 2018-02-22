VistaNews.ru


Верующие предлагают канонизировать убитых в Кизляре прихожанок

Сегодня, 17:18

Инициативная группа, состоящая из православных верующих, священников и богословов предлагают причислить к лику святых мучениц прихожанок Свято-Георгиевского храма в Кизляре, погибших от рук террориста в Прощеное воскресенье. Однако пока процесс канонизации остается под вопросом.

В своем обращении верующие акцентировали внимание иерархов православной церкви на том, что пятеро прихожанок были убиты во время богослужения и приняли мученическую смерть от ненавистника христианства, каким объявлял себя убийца Халил Халилов. Кроме того, благодаря Ирине Мелькамовой, которая собирала подаяние у храма и считалась блаженной, преступник не смог убить еще больше людей.

По словам членов инициативной группы, причисление к лику святых в новые времена не является редкостью. Достаточно вспомнить канонизацию священника Даниила Сысоева, павшего от рук убийцы девять лет назад или зверски убитых ранее молодых иноков из Оптиной Пустыни Трофима и Ферапонта. Пока что вопрос о канонизации кизлярских прихожанок решается и будет выведен на самый высокий иерархический уровень.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.