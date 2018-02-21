Священник из США назвал селфи грехом

Вчера, 21:56

Американский священник, проживающий в штате Невада, рассказал о том, что считает селфи грехом.

Обьяснил он это тем, что люди, которые любят постоянно фотографировать себя, и выставляют фото в социальных сетях для всеобщего обозрения, занимаются, прежде всего, самолюбованием. А это такой же грех, как и эгоизм, хвастовство, гордыня и лицемерие. Людям нужно думать прежде всего о любви и заботе о близких людях.

Пастырь советует всем людям впустить в свои сердца Бога и он поможет излечиться от селфи. В то же время многие ученые, проведя исследования, пришли к выводу, что селфи на сегодняшний день является заболеванием и признаком зависимости от интернета.