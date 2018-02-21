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Минниханов призывает верующих женщин пропагандировать рождаемость

Сегодня, 17:09

Раис Минниханов, глава Сабинского района Татарстана, призывает верующих женщин пропагандировать рождаемость. За последние пять лет количество новорожденных упало на 103 человека.

По словам Раиса Минниханова, спад рождаемости за последние пять лет отличается высоким уровнем. С этой проблемой он намеревается бороться путем пропаганды повышения рождаемости со стороны верующих женщин. Также он просит медицинских работников призывать гражданок детородного возраста не принимать противозачаточные препараты и не прерывать беременности.

Минниханов надеется, что ситуацию поправит законопроект о ежемесячной выплате семье, в которой родился первенец. Также матери из сельской местности получат единовременную выплату за рождение первого и третьего малыша. Глава Сабинского района обратился к руководству Татарстана с просьбой о построении новой школы.


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