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В Ленобласти восстановили православный храм XVIII века

Сегодня, 08:15

Памятник деревянного зодчества ‒ храм Дмитрия Солунского XVIII века – восстановили в Ленинградской области. Здание из дерева кардинальным образом обновили, заменили полы и перекрытия, полностью заново создали купола.

Реставраторы отмечают, что данный храм является поистине памятником федерального значения, поскольку является образцом культуры зодчества тех времён и оставил на себе следы русских мастеров XVIII века. Специалистам пришлось изрядно потрудиться, чтобы очистить храм от плесени и гнили. Также много ушло времени на исправление ошибок предыдущих подрядчиков. Кроме того, большая сложность заключалась в том, чтобы найти мастеров, способных повторить искусные элементы украшений из дерева. В итоге всё же работа была проделана и храм вновь приобрёл первозданный вид

Ранее мы писали, что в Липецке священник построил храм из снега. Служитель церкви встретился с детьми из местного детского сада и предложил им возвести церковь.


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