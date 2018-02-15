Патриарх Кирилл призвал девушек исполнять свою главную миссию

Сегодня, 18:02

Патриарх Кирилл выступил с призывом к девушкам исполнять свою главную миссию. В качестве таковой он назвал рождение потомства с последующим «воцерковлением» детей.

Об этом он сообщил при проповеди в храме Христа Спасителя.

Патриарх полагает, в молодой жизни идеалом должно являться создание семьи. Однако, этот идеал не является единственным.

Для девушек есть идеал особенного свойства. Они должны ясно осознавать, что Богом для них определена специальная миссия, выше которой ничего нет. Это рождение детей, их воспитание и воцерковление.

Патриарх выразил удовлетворённость активным развитием жизни православной молодёжи. Он сообщил, что она уже создала для своей деятельности тысячи организаций.

С его слов, лишь в Москве больше 8 тысяч молодых людей, являющихся активистами среди православной молодёжи.

Церковь стала взаимодействовать с молодёжью, она является не данью моде, а «требованием свыше».

Год тому назад патриарх говорил, что он очень обеспокоен жестокостью, которая существует в отдельных российских семьях при воспитании детей.

Он сравнил этот процесс с тем, как Бог относится к человеку, ничего не делая силой.