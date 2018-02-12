VistaNews.ru


Епископ Тихон назвал фильм «Смерть Сталина» омерзительным произведением

Вчера, 22:21

Кинолента «Смерть Сталина» получила негативные характеристики со стороны духовенства. Епископ Тихон назвал фильм омерзительным.

Представитель РПЦ епископ Тихон раскритиковал новый российский киношедевр «Смерть Сталина». Он назвал картину нелепой, а игру актеров и героев – омерзительной. Также священник придерживается мнения, что данный фильм не должен появиться в прокате, так как терять на его просмотр время и деньги настоящее кощунство.

Официальная дата запуска в прокат кинокартины «Смерть Сталина» назначена на 25 января, но перед самой долгожданной датой Министерство культуры отозвало прокатные документы у главных продюсеров киноленты. Это состоялось 22 января. Какова дальнейшая судьба фильма «Смерть Сталина», пока неизвестно. Важно то, что это произведение создало резонанс даже среди слоев духовенства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.