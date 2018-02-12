Епископ Тихон назвал фильм «Смерть Сталина» омерзительным произведением

Вчера, 22:21

Кинолента «Смерть Сталина» получила негативные характеристики со стороны духовенства. Епископ Тихон назвал фильм омерзительным.

Представитель РПЦ епископ Тихон раскритиковал новый российский киношедевр «Смерть Сталина». Он назвал картину нелепой, а игру актеров и героев – омерзительной. Также священник придерживается мнения, что данный фильм не должен появиться в прокате, так как терять на его просмотр время и деньги настоящее кощунство.

Официальная дата запуска в прокат кинокартины «Смерть Сталина» назначена на 25 января, но перед самой долгожданной датой Министерство культуры отозвало прокатные документы у главных продюсеров киноленты. Это состоялось 22 января. Какова дальнейшая судьба фильма «Смерть Сталина», пока неизвестно. Важно то, что это произведение создало резонанс даже среди слоев духовенства.