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Патриарх Кирилл вручил награду школьнице из Пятигорска

Вчера, 20:02

Патриарх Кирилл вручил свою награду школьнице из Пятигорска. Девятиклассница стала победительницей всероссийского конкурса.

 Он был посвящён столетней дате с момента того, как на Руси восстановилось Патриаршество в православии. Церемония награждения прошла в помещении Совета Федераций.

Сообщается, что девушка назвала свою работу «Патриарх Тихон». Она была признана самой достойной в номинации «Росписи по фарфору.

Девушку зовут Маша, и она посещает воскресную школу. Кроме своих талантов, проявляемых в рисовании, она выступает в составе церковного хора.

Преподаватели неоднократно отмечали старание Маши в учёбе и её разноплановые таланты. Для них она избирает, в основном, православные темы.

Семья у девочки многодетная. Родители радуются, что их дочь столь прилежна в обучении и что это отмечают её педагоги.

Сейчас Маша готовится принять участие в новом конкурсе. Он будет посвящаться Крещению Руси.


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