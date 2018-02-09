Христиане дали свою оценку «роботам-любовникам»

Вчера, 22:20

Христиане предостерегли верующих от покупки «роботов-любовников». Они уверены, что такие секс-игрушки являются прямой угрозой развитию человечества.

Специалисты Фонда ответственной робототехники распространили информацию о том, что 70% мужчин положительно рассматривают возможность занятий любовью с роботом. Такие данные встревожили представителей христианских церквей.

Так, аналитик из Университета Манитобы (Канада) рассказал, что такое изобретение может помочь людям, пережившим сексуальное насилие или имеющим психологические трудности в общении. Но для обычного человека гораздо полезнее заниматься сексом с живым человеком, а не роботом. Представители христианских церквей призвали верующих не покупать подобные секс-игрушки, так как это может привести к вымиранию человечества и полной роботизации. Такие роботы способствуют утрате духовного и физического контакта между людьми, дикриминации женщин и детей.

Как известно, секс-роботы набирают все большую популярность, особенно в мегаполисах, где человек не имеет времени завязать отношения с себе подобным. Особенно это касается Японии и стран Азии.