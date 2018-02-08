Митрополит Новосибирский рассказал о хороших сторонах Сталина

Вчера, 19:07

Седьмого февраля митрополит Новосибирский и Бердский Тихон сделал доклад, где рассказал, что вероисповедание укрепляет государство, а также перечислил хорошие стороны Сталина. Как сказал Тихон, вероисповедание на Западе капитулировало под прессом аморальной стороны общества.

Но в России вероисповедание, к удивлению, стало нравственным оплотом. Священник поделился с слушателями, что его отцу уже 101 год, и он участвовал в Великой Отечественной войне и убежден, что Иосиф Сталин практически взял верх над фашизмом. Также митрополит уделил должное внимание и скандальному кинофильму в жанре сатиры кинорежиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Кинокартина повествует о Иосифе Сталине, показу воспрепятствовало Министерство Культуры РФ. Кинофильм был запрещён, так как в нём оскорбляют личность и достоинство Сталина. Как сообщил митрополит Тихон, Сталин прежде всего был вождём государства и об этом времени нельзя говорить без сомнения, поскольку были как хорошие, так и плохие периоды.