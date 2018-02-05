В Турции мусульман призывают не есть левой рукой

Сегодня, 16:04

Представители управления Турции по вопросам религии (Диянет) призывают мусульман не есть и не пить левой рукой. Специалисты руководствуются словами пророка Мухаммеда.

Согласно фетве Диянета, в ходе установления общих принципов питья и еды было взято заявление пророка Мухаммеда, который не считал использование левой руки приятным делом. Он учил мусульман есть правой рукой, так как левой едят шайтаны. По мнению представителей религиозного ведомства, каждый мусульманин должен прислушиваться к советам великого пророка, потому родители должны обучать своих детей этому моменту. Левую руку можно использовать, если человек имеет физические недостатки.

Диянет всегда удивляет своими фетами людей, религия которых не носит мусульманского характера. Так, развод между супругами возможен, если муж назвал жену родственницей: матерью или сестрой. Также мужчина может в электронном виде отправить женщине слово «talak» (развод), написанное трижды, и они будут считаться разведенными. Супруга должна убедиться, что роковое сообщение написал ее законный муж.