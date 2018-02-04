Фрески 1350 года доказывают инопланетное происхождение Иисуса Христа

Вчера, 18:31

Атеисты нашли новые доказательства инопланетного происхождения Иисуса Христа. Так, найдена фреска 1350 года. На ней изображениее Иисуса в сфере, похожей на летающий объект.

Появилось новое опровержение теории происхождения Иисуса Христа. Верующими принято считать, что он появился на Земле, родившись из лона Девы Марии. Однако, изображение фрески 1350 года противоречит принятому мнению. Согласно теории уфологов, Сын Божий попал на Землю с другой планеты. Также к этой теории предрасполагает неизвестная Вифлеемская звезда, которая странным образом появилась в небе и также покинула его.

В 60-х годах прошлого века югославский студент запечатлел странные фрески в монастыре Высокие Дечаны: на них изображены космические корабли, в которых сидят люди и даже сам Иисус Христос.