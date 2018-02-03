Митрополит Иларион прокомментировал популярность iPhone X среди священников

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Митрополит Иларион дал интервью о технологиях, которыми пользуется в быту. Так, богослужитель рассказал, что перешел на iPhone 8, но до iPhone 10 еще не дозрел. Также Митрополит подверг критике продукцию Apple.

Митрополит Иларион рассказал общественности о технологиях которыми пользуется в мирской жизни. Так, стало известно что в использовании приемлит богослужитель iPhone 8. Однако приобрести и использовать новации опций iPhone 10 пока не готов, и в этом нет нужды. Также, Митрополит подчеркнул, что многие помощники и коллеги давно в тренде и пользуются iPhone 10. Отметил Иларион, что пока не представляет возможным переход от использования компьютерной техники Microsoft к Apple.

Смена техники пока не имеет смысла, поскольку представитель РПЦ привык к работе за техникой Microsoft. Он также выразил сожаление, что в последнее время компания Apple, не совсем честными методами захватывает все больше позиций, а возможности Microsoft сужаются.