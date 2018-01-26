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РПЦ передали католический храм Sao Domingos в центре Лиссабона

Сегодня, 15:48

РПЦ стала владелицей католического храма Sao Domingos. Так, соглашение о безвозмездной передаче в аренду подписано епископом Корсунским Нестором и патриархом Лиссабона кардиналом Мануэлом Жозе Клементи.

Информацию о храме в центре Лиссабона подтвердили в Московской патриархии. Храм Sao Domingos в португальской столице будет служить прихожанам РПЦ. Такое заявление появилось на интернет-сайте Московского патриархата.

Известно, что такой шаг стал реальностью после подписания договоренности по вопросу передачи между патриархами. Теперь храм Sao Domingos перешел под руководство и обеспечение Московского патриархата в рамках подписания долгосрочной бесплатной аренды.


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