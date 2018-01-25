Путин: В Татарстане представители всех религий чувствуют себя хорошо

Вчера, 19:39

Владимир Путин заявляет, что в Татарстане представители вех религий чувствуют себя хорошо. Об этом президент заявил на деловой встрече с благотворителем Лутфуллой Шафигуллиным в рамках официального Казанского федерального университета.

По словам Владимира Путина, в Республике Татарстан на сегодняшний день создана превосходная атмосфера, позитивная и очень добрая, где граждане самых разных религиозных верований чувствуют себя свободно и могут заниматься любимым делом. В таком смысле Татарстан является хорошим примером для всего государства.

Лутфулла Шафигуллин, который выступает в качестве главы местной компании «Таттелком», известен публике в качестве деятеля просветительского и благотворительного характера.