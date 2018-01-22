Сегодня, 02:15

Ксению Собчак застыдили за её поведение на крещение. Немалоизвестный блогер Лена Миро высказала своё недовольство в её сторону недопустимого отношения к религии.

Как утверждает Миро, экс-ведущей телешоу "Дом-2" нужно более точно подходить к вопросам веры и религии в частности. На своей странице в соцсети Instagram Лена Миро предложила своим подписчикам сравнить три фотографии. На первой Собчак играет попа, на второй - танцует напротив церкви с бутылкой в руке, не третьей - купается в проруби на крещенские праздники. Таким образом, блогер высказывается в сторону Собчак, что изначально телеведущая показывает своё негодование к церкви, а потом меняет своё мнение по этому поводу.

"Ты уже или нормально трусы одень, или не носи крестик. Или негативно относись к православию, либо ныряй в купальню", - обрушилась критика в сторону Собчак.