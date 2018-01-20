Митрополит Илларион поддерживает общение верующих в соцсетях

Вчера, 22:55

Митрополит Илларион, являющийся главой в отделе по внешним церковным связям в Московском патриархате, выступил с поддержкой того, чтобы верующие могли общаться в соцсетях. Он полагает, это способствует принятию участия в жизни общины.

Илларион, являющийся митрополитом Волоколамским, сообщил об одобрении общения верующих посредством соцсетей. В то же время он является противником того, чтобы передача записок и пожертвований прихожан осуществлялась через интернет.

Сообщение об этом он сделал 20 января, воспользовавшись предоставленным ему телеканалом «Россия 24» интервью.

По слова священника, он не является сторонником идеи, когда записки для церковных поминаний или же пожертвования передаются через интернет. Он поясняет это тем, что сейчас храмами располагают все города и большинство сельских поселений.

Соответственно, он не понимает, зачем в данном случае пользоваться интернетом. Необходимые записки любой, в них нуждающийся, может передать непосредственно церковным служителям.

В то же время, раз верующие уделяют значительное количество времени посещению виртуального пространства, церковь, сказал Илларион, должна обозначать в данном пространстве своё присутствие. Создание подобных ресурсов, где может проводиться общение людей, верящих в Бога, церковь должна лишь приветствовать.