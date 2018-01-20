В Амурской области на Крещение искупали автомобиль

Сегодня, 10:41

В Тынде (Амурская область) местный житель решил на Крещение отпустить грехи своему автомобилю. На распространившихся по сети фото люди ледяной водой моют иномарку.

Не все пользователи сети отнеслись к поступку жителя Тынды с юмором. Некоторые юзеры назвали мытье машины водой из крещенской купели наглым. Многие представители интернет-сообщества сошлись на мнении, что автомобиль из Амурской области сильно нагрешил в прошлом году, а теперь ему просто необходимо смыть с себя весь негатив.

По словам автора скандальных фото, инцидент на Крещение в Тынде завершился без конфликтов. Сделав дело, амурский водитель скрылся во тьме ночной.