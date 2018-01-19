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В Ростове в проруби на Крещение искупались три тысячи человек

Вчера, 23:25

В СМИ появилась информация о количестве желающих в Ростове пройти обряд окунания в воде на Крещение. Таких смельчаков нашлось ровно три тысячи человек, но в местах освящения на водоемах присутствовало более шести тысяч граждан.

19 января, в праздник Крещения Господня, в Ростове, как и во всех уголках страны, священнослужители проводили освящение на открытых водоемах местности. Присутствовать на этом торжественном мероприятии пожелали более шести тысяч граждан в Ростове. Источники в СМИ сообщили, что три тысячи человек прошло полностью ритуал очищения в ледяной воде.

Люди разделись и окунулись в проруби с головой, оставляя в холодной воде все негативы со своего тела и души. В Ростове богослужения были проведены в 56 храмах. В девяти местах освящение воды происходило на открытом воздухе. Всего в церковь пришли 220 тысяч прихожан в этот день.


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