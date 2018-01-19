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РПЦ назвала причины жестоких нападений подростков на школы

Вчера, 22:19

Представители РПЦ прокомментировали акты нападения несовершеннолетних подростков на учебные заведения. Главной причиной духовенство считает плохое воспитание и множество неблагоприятных ситуаций в семейных отношениях.

Взгляд РПЦ высказал СМИ священнослужитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, главная причина, по которой дети способны на необъяснимые поступки криминального характера, кроется внутри семьи. Вероятно, что в семейном равновесии подростка, который совершил нападение на школу в Улан-Удэ, также имели место неурядицы.

Это обстоятельство в сочетании с неполным воспитанием дало негативные последствия. Священник Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что воспитание детей в семье должно быть в богобоязненном духе. Это говорит о том, что обязательно родители должны заниматься духовной стороной восприятия мира ребенком, показывать на своем четком примере эталон праведности. Игнорируя такие моменты, подросток становится уязвим к неадекватности поведения, что толкает его на безрассудные поступки.


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