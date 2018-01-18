РПЦ проведет освящение воды всех океанов 19 января в день Крещения

Вчера, 19:01

Священнослужители РПЦ проведут ритуал освящения водой всех океанов нашей планеты 19 января. В этот день все православные верующие отмечают праздник Крещения Господня.

В праздник Крещения Господня, 19 января, во всех уголках планеты Московский патриархат проведет освящение водоемов. Все четыре океана, воды которых омывают планету Земля, будут окроплены святой водой. Этот обряд символизирует процесс чистоты и святости. По давней традиции, купание в открытом океане, море или просто реке приносит физическое и духовное здоровье всем людям, независимо от цвета кожи или места проживания.

В регионах, где 19 января стоят сильные морозы и стужа, православных не останавливает ничто ради окунания в проруби с головой. Процессу физического очищения предшествует пост, строго соблюдающий всеми христианами. Неотъемлемым атрибутом является и церковная служба, которая будет проходить во всех церквях и храмах РПЦ.