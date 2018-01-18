В Астрахани перекроют движение в связи с празднованием Крещения

Сегодня, 11:57

Пресс-служба администрации Астрахани сообщила о намечающемся перекрытии улицы Красная Набережная. С 15:00 18 января до 21:00 19 января проезд транспортных средств около Дворца бракосочетаний будет запрещен в связи с празднованием Крещения Господнего.

Дабы иметь право проезда по улице Красной Набережной в период празднования Крещения, необходимо быть регистрирующим брак молодоженом. Для всех остальных передвижение на автомобиле возле Дворца бракосочетаний запрещено. Для соблюдения постановления администрации Астрахани возле мест купаний на Красной Набережной улице будут дежурить инспекторы ДПС.

Проезжая часть возле астраханского Дворца бракосочетаний начнет функционировать в обычном режиме 19 января после 21:00, подытожили городские власти.