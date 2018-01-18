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В Бельгии католики обвинили медиков в злоупотреблении при эвтаназии

Сегодня, 01:15

В Бельгии разгорелась нешуточная дискуссия между католиками и медиками. Первые обвиняют вторых в превышении рабочих полномочий при проведении эвтаназии пациентам.

Разборки между католиками и Федеральной комиссией по оценке и контролю искусственного усыпления пациентов начали с обвинения в адрес последних в нарушении рабочего устава. Данный надзорный орган существует в Бельгии 15 лет, однако за весь этот период ни одного отчета его деятельности не попало в руки государственной прокуратуры. Позицию католиков поддержали многие работники медучреждений, также подозревающие своих коллег в превышении рабочих обязанностей при проведении эвтаназии. Некоторые врачи уходят в отставку, дабы бойкотировать сложившуюся ситуацию.

Тем временем, искусственное усыпление пациентов в Бельгии продолжает набирать обороты. Как итог, все больше случается скандальных эвтаназий, при которых люди просят усыпить их из-за несчастной любви, несмотря на несогласие родственников.


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