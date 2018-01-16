Священник: Жить нужно свято - вода не сможет смыть все грехи

Вчера, 21:46

На Волгодоне граждане готовятся к празднику Крещения господня, который наступит 19 января. По словам священнослужителя Нихаева, нужно жить правильно, потому что святая вода не сможет очистить человека от грехопадения.

Иерей Роман Нихаев дал напутствие гражданам в канун наступающего праздника Крещения Господня, которое весь народ отмечает 19 января. На Волгодоне уже проходят активные подготовки к торжественному купанию в проруби. По традиции, в этот святой праздник, все миряне должны искупаться в ледяной воде на водоеме.

При этом купание должно быть методом окунания с головой. Это символизирует полное очищение от грехов, так как вода особо ценная 19 января. По этому поводу иерей Роман Нихаев имеет собственное мнение. Так как заставить себя окунуться в ледяной воде, да еще в мороз может не каждый, вопреки желанию, священник говорит, что это условие необязательно. Главное, чтобы человек поступал по жизни свято, стараясь не грешить.