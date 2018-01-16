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Франциск: прошу прощения за священников-педофилов

Вчера, 19:00

Во время апостольского визита Папа римский Франциск, выступая перед руководством Чили, извинился за священников-педофилов.

Как известно, это не первые извинения за надругательство над детьми священнослужителями. Бенедикт XVI, предшественник Понтифика, во время правления застал скандал, возникший на почве сексуальных надругательств над детьми представителями церкви. Есть версия, что именно из-за этой ситуации и он был снят с престола в 2013 году. Нынешний правитель в очередной раз просил прощения у пострадавших детей за нанесенные им травмы. Понтифик пообещал: будут приняты меры для предотвращения подобных случаев. Он не успел сделать этого вовремя и чувствует себя виновным в случившемся.

Глава Римско-католической церкви назвал надругательство священников над детьми смертельным грехом и осуждает подобные действия.


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