Путин: Тело Ленина в Мавзолее сопоставимо с мощами святых

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Владимир Путин сказал, что тело Ленина, хранящееся в Мавзолее, сопоставимо с мощами святых. А коммунизм вполне может быть сравнен с христианством.

Путин отметил, кому-то может и не понравиться его высказывание, но он сказал то, что думает. Он считает, вера для русского народа всегда была основополагающей.

В особенности, она необходима в тяжкие времена, переживаемые государством. Он не отрицает наличие богоборствующих годов, когда происходило уничтожение священников и разрушение храмов.

В то же время создавалась новая «религия», коею стала коммунистическая идеология. Как полагает Владимир Путин, она стала очень близкой для христианства. В её основу были также положены принципы свободы, справедливости и братства, как содержал текст священного писания.

Лидер РФ подчеркнул, что в кодексе строителя коммунизма содержалась сублимация того, что ранее уже было изложено в Библии. Ничего нового не придумывалось.

Путин полагает, то, как относятся к Ленину теперь, сопоставимо с тем, как ранее в христианстве относились к святым.

Также он обратил внимание СМИ на то, что подобная традиция, которой, как говорят либералы, не существует в мире, на самом деле, есть.

Путин предложил всем сомневающимся съездить в Афон и поглядеть на хранящиеся там мощи святых. "Наши мощи", полагает он, не менее святые, даже коммунистические.