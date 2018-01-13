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Священник Соколов: Святочные гадания - начало договора с нечистой силой

Вчера, 16:15

Священнослужитель Евгений Соколов высказался в канун Святок об обрядах традиционных гаданий. По словам представителя духовенства, эти мероприятия с Богом никак не связаны, они являются результатом соглашения с нечистой силой.

 В период с 13 по 19 января наступает период Святок, когда по традициям многие предпочитают гадать и предсказывать себе будущее. А те, кто не знает технологий этих ритуалов, готовы обращаться к мастерам, чтобы те помогли приподнять занавес тайны судьбы. По этому поводу высказался достаточно интересно священник Евгений Соколов. Представитель епархии считает святочные гадания разного рода ни чем иным, как обращением к нечистой силе, самому Сатане.

В процессе ворожбы человек подсознательно отодвигает в сторону Бога, призывая нечисть себе в силу. Это очень опасно, ведь наказание от Всевышнего за такие проделки неминуемо. Зачастую гаданиями занимаются молодые девушки, подростки, которые до конца не могут еще осознать важность своих поступков и результатов их действия.


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