VistaNews.ru


В Уфе епархия опубликовала список иорданей для купаний на Крещение

Сегодня, 15:16

В Уфе стало известно расположение иорданей для купания на Крещение. Список опубликован на официальном ресурсе епархии.

В 2018 году купели неподалеку от Монумента Дружбы, где собирается добрая половина жителей Уфы, не будет. Причиной тому стали реконструкционные мероприятия набережной реки Белой. На Крещение в этом году христиане смогут окунуться в проруби в трех местах.

В 10:30 на улице Лесопильной от Крестовоздвиженского храма на речке Белой (район железнодорожного моста) людей будет ждать подготовленная иордань. В это же время для удобства горожан на улице Беляковой от Симеоновского храма сделают прорубь, расположенную на Солдатском озере (парк имени Якутова). Если позволит толщина льда, то еще одну купель откроют в 09:30 от храма святой блаженной Матроны Московской на улице Бикбая в Сипайлово к озеру под названием Кашкадан.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.