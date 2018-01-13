В Уфе епархия опубликовала список иорданей для купаний на Крещение

Сегодня, 15:16

В Уфе стало известно расположение иорданей для купания на Крещение. Список опубликован на официальном ресурсе епархии.

В 2018 году купели неподалеку от Монумента Дружбы, где собирается добрая половина жителей Уфы, не будет. Причиной тому стали реконструкционные мероприятия набережной реки Белой. На Крещение в этом году христиане смогут окунуться в проруби в трех местах.

В 10:30 на улице Лесопильной от Крестовоздвиженского храма на речке Белой (район железнодорожного моста) людей будет ждать подготовленная иордань. В это же время для удобства горожан на улице Беляковой от Симеоновского храма сделают прорубь, расположенную на Солдатском озере (парк имени Якутова). Если позволит толщина льда, то еще одну купель откроют в 09:30 от храма святой блаженной Матроны Московской на улице Бикбая в Сипайлово к озеру под названием Кашкадан.