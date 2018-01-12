В Ростове для крещенского купания оборудуют 9 купелей

Вчера, 19:42

Власти Ростова-на-Дону совместно со священнослужителями и представителями МЧС определили места для крещенских купаний. Всего в городе будут оборудованы всем необходимым девять купелей.

В первый и второй день праздника Крещения Господня верующие и жители города, соблюдающие христианские традиции, могут после водоосвящения окунуться в источнике Свято-Иверского женского монастыря. Также в эти дни будет открыта купель храма Преполовения Пятидесятницы. Сотрудники МЧС подготовят место в Ботаническом саду и на Северном водохранилище.

В списке мест, которые будут готовы принять купающихся, значатся источник «Сурб-Хач» возле церкви Армянской Апостольской церкви, место рядом с дамбой Ростовского моря, Георгиевский источник, а также Гремучий источник. Возле всех купелей будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи. Горожан предупреждают, что купание в нетрезвом состоянии запрещено.