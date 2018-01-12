Жители Ростова возмущены молодым батюшкой на Jaguar

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В Ростове проходит православная выставка. Молодой батюшка, который приехал на мероприятие на автомобиле Jaguar, возмутил общественность.

В Ростове проходит православная выставка, на которую приходят не только жители города, но гости региона. Известно, что на мероприятии можно ознакомиться с православными святынями и пообщаться с церковными служителями.

Один из посетителей выставки сделал интересное открытие о чудесном преображении. Мужчина поделился информацией в социальных сетях. Информация заключается в том, что посетителя выставки поразило, что служитель Бога может позволить себе разъезжать на таком дорогом автомобиле, как Jaguar. Очевидец рассказал, что из авто вышел молодой мужчина, который прямо на глазах посетителей начал переодеваться в рясу.

Пользователи сети отнеслись к такому посту очень неоднозначно. Некоторые осуждали батюшку за такое дорогое авто, а кто-то считает, что он живет так, как умеет, и не нужно завидовать. Были и такие пользователи, которые заметили, что это общество покупает священникам такие дорогие авто, давая деньги на содержание храма.