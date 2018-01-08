Сотни российских детей посетили патриаршую ёлку в Кремле

Вчера, 19:18

На территории России продолжают отмечать Рождество. Второй день праздника у православных христиан называется Собор Пресвятой Богородицы. Сегодня утром патриарх Кирилл провёл в Успенском соборе литургию, а затем отправился в Кремль, где поздравил с праздником у ёлки сотни детей.

Для маленьких детей в Кремлёвском дворце устроили настоящее торжество. Проводились и конкурсы, и яркие представления, а также вручались подарки. На мероприятие приехали сотни детей со всей РФ.

Лично пообжаться со всеми гостями праздничной ёлки патриарх Кирилл не смог. Он лишь выступил присутствующих со сцены, пожелав сохранить доброту в сердце. Он также отметил, что проведение патриаршей ёлки именно в Кремле является очень важным событием.

По словам Кирилла, это самый основной зал в РФ. Длительное время он был недоступен для людей, которые верили в христианского бога и ходили в храмы. Но сейчас всё изменилось, и поэтому, по словам патриарха, он может поздравить присутствующих с Рождеством.

Ранее сообщалось, что в Киеве участники националистического движения заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Люди протестовали против ФСБ и Московского патриархата.