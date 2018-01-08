В Йошкар-Оле иерей встретился с одержимой дьяволом женщиной

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Житель республики Марий Эл в Йолшкар-Оле, церковный служитель Леонид Вылежанин утверждает, что встретился лицом к лицу с женщиной, которая была одержима бесами. Она словно сумасшедшая бегала внутри церкви и всем "строила рожи".

"Прихожане называли эту женщину сумасшедшей, но когда я начал вести с ней беседу, она твёрдо, но спокойно промолвила, что не знала и не могла догадываться о моей жизни. Тогда я понял, что говорит не она, а бес. Я сказал ей замолчать и не говорить о том, откуда ей всё известно", - заявил Леонид. Так же иерей рассказал, как правильно праздновать Рождество и Новый год.

Ежедневно возле нашей церкви мы сооружаем своими руками специальную пещеру изо льда. Она является значением рождения Иисуса Христа и называется "вертеп". Сооружение по обычаю выстраивают одни и те же лица из нашей церкви, но часто приходят на помощь и обычные люди.