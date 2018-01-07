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Патриарх Кирилл назвал цифровые технологии угрозой человечеству

Сегодня, 13:44

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает цифровые технологии, которые активно развиваются в мире, угрозой человечеству. Служитель церкви уверен, что внедрение технологий в экономическую сферу ограждает свободу человека.

Патриарх Кирилл согласился, что цифровые технологии способны облегчить жизнь человека, однако они же представляют большую угрозу. Несмотря на то, что технологии могут увеличить эффективность процесса принятия решение, они ограничивают свободу человека. Патриарх просит население Земли аккуратно внедрять в свою жизнь новые технологии, так как на первом месте должна быть безопасность.

Служитель церкви обращает внимание людей не только на злые умыслы злоумышленников, которые могут с помощью хакерских уловок причинить зло человеку. Дело в том, что цифровые технологии способны нанести непоправимый ущерб экономике и в целом всей стране.


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