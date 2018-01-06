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В Вифлееме кортеж патриарха Иерусалимского забросали камнями

Вчера, 18:51

Накануне Рождества Христова в Вифлееме произошел неприятный инцидент. Христиане Палестины заблокировали кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III, после чего забросали камнями и бутылками, называя представителя греческой православной церкви «предателем».

Как сообщают международные информационные агентства, инцидент произошел, когда Феофил III ехал в старейшую Вифлеемскую церковь на традиционную рождественскую службу. Толпа палестинцев окружила автомобили и устроила гневный протест с бросанием камней и бутылок. Автомобили кортежа были повреждены, но им удалось прорвать окружение. Никто не пострадал.

Как известно, традиционно крупнейшим собственником земель на Святой земле является именно греческая православная церковь. С некоторых пор началась тенденция распродажи земельных участков. Покупателями в основном становились израильские латифундисты, которые затем совершали спекулятивные операции.


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