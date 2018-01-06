Патриарх Кирилл призывает творить добро в канун Рождества

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл закончил утреннее богослужение проповедью. Согласно словам патриарха, в канун Рождества Христова нужно творить добрые дела. В ночь с 6 на 7 января патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию.

Патриарх Кирилл призвал всех верующих в канун праздника Рождества Христова не быть лукавыми, злыми, бездушными. По словам почтенного, нужно отметить праздник ни выпитым и съеденным, а духовно - настроить себя на добрые дела. Об этом рассказал сегодня верующим после утреннего богослужения патриарх.

Также известно, что в Божественной литургии к Рождеству Христову лично проведет патриарх Кирилл. Начало праздничной службы состоится в 23:00 мск, окончание планируется около 04:00 мск.