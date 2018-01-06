VistaNews.ru


Патриарх Кирилл призывает творить добро в канун Рождества

Сегодня, 15:22

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл закончил утреннее богослужение проповедью. Согласно словам патриарха, в канун Рождества Христова нужно творить добрые дела. В ночь с 6 на 7 января патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию.

Патриарх Кирилл призвал всех верующих в канун праздника Рождества Христова не быть лукавыми, злыми, бездушными. По словам почтенного, нужно отметить праздник ни выпитым и съеденным, а духовно - настроить себя на добрые дела. Об этом рассказал сегодня верующим после утреннего богослужения патриарх.

Также известно, что в Божественной литургии к Рождеству Христову лично проведет патриарх Кирилл. Начало праздничной службы состоится в 23:00 мск, окончание планируется около 04:00 мск.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.