На Рождество в храмах Волгограда жителей ждут хороводы и угощения

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В Волгограде на Рождество жителей ждут праздничные хороводы и сладкие угощения. Мероприятия проведут в храмах Камышинской и Волгоградской епархии.

Для православных христиан Волгограда духовенство подготовило праздничные мероприятия. Шестого января заканчивается строгий рождественский пост, и люди не садятся за стол до появления на небе первой звезды. Утром седьмого января всех поздравляют с рождением Иисуса Христа.

Представители волгоградской епархии проинформировали, что в большинстве храмов после литургии седьмого января состоятся детские елки. Гости будут удивлены представлениями, хороводами и сладкими угощениями к чаю. 8 января в двенадцать часов дня всех желающих прихожан ждут в известном Казанском кафедральном соборе, а завтра в это же время христиан приглашают на мероприятие в храм Похвалы Пресвятой Богородицы.