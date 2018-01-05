В храме Христа Спасителя открыли выставку Рождественских вертепов

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Протоиерей Михаил Рязанцев сообщил СМИ об открытии в храме Христа Спасителя выставки Рождественских вертепов. В галерее участвуют работы как «рядовых» учеников воскресных школ, так и образцы лучших итальянских мастеров.

Выставка Рождественских вертепов состоит из нескольких десятков сценок Рождества Христова. Главными действующими лицами традиционно являются Иисус, Мария (мать), волхвы и поклоняющиеся Богомладенцу пастухи. Представленные вертепы выполнены в различных стилях – от итальянского барокко до современного художественного виденья.

Также Михаил Рязанцев отметил образцы воспитанников воскресных школ. Протоиерей надеется, что выставка Рождественских вертепов в храме Христа Спасителя натолкнет людей посвятить своих детей в события и традиции данного праздника.